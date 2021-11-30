До 7 років та 2 місяців ув’язнення засуджено мешканця Обухівського району за розбій, грабіж та спричинення тілесних ушкоджень

За публічного обвинувачення, яке підтримувалося прокурорами Обухівської окружної прокуратури, 33-річного чоловіка визнано винним у розбійному нападі, грабежі та спричиненні легких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 187 КК України).

Прокурором у суді доведено, що ввечері 3 серпня 2021 року в одному з сіл Обухівського району, обвинувачений проник до будинку 74-річної жінки. Чоловік душив потерпілу та завдав удар ножем по лицю, вимагаючи віддати йому грошові кошти. Не зважаючи на опір жінки він заволодів її грошовими коштами і телефоном.

Крім того, за місяць до вказаної події, він заволодів мобільним телефоном дівчини та спричинив їй та ще одному потерпілому легкі тілесні ушкодження.

Вказаний громадянин раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки та хуліганства.

За результатами судового розгляду його визнано винним та призначено покарання у виді 7 років 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київська обласна прокуратура