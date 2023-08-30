До 7 років ув’язнення засудили 39-річного козятинчанина, який ножем вдарив співмешканку

Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, підсудний кухонним ножем вдарив співмешканку в присутності їх неповнолітньої дитини. Своїми діями зловмисник завдав цивільній дружинні ушкодження, які відносяться до тяжких і є небезпечним для життя в момент заподіяння.

Злочин стався в липні 2020 року в селі Самгородок Хмільницького району. Про травмування матері лікарям повідомила донька потерпілої. Медики ж відразу проінформували поліцію про вчинення тяжкого злочину.

До затримання зловмисник потрапляв в поле зору поліції за вчинення наркозлочину.

Козятинський міськрайонний суд, на підставі зібраних поліцією під час досудового розслідування доказів, визнав підсудного винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Чоловіка засудили до 7 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області