До 7 років ув’язнення засуджено чоловіка за вбивство сусіда на ґрунті ревнощів

Прокурором Окружної прокуратури міста Суми підтримано публічне обвинувачення стосовно 52-річного чоловіка, який обвинувачувався в умисному вбивстві сусіда.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що 7 квітня 2024 року в м. Суми під час спільного вживання алкоголю жінка зізналась своєму співмешканцю, що зраджувала йому з сусідом.

Озброївшись ножем, чоловік пішов до сусіда з’ясовувати стосунки. Під час розмови чоловік ударив свого опонента ножем у грудну клітину. Від отриманого поранення 63-річний потерпілий помер на місці події.

Обвинувачений провину свою визнав повністю. За вироком суду його засуджено до 7 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України).

На вирок суду він чекав за гратами.

Сумська обласна прокуратура