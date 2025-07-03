До 7 років ув’язнення засуджено мешканця Київщини, який до смерті побив чоловіка на ґрунті ревнощів

За принципової позиції Бучанської окружної прокуратури суд визнав 50-річного мешканця Київщини винним у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкодженнь, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 ККУкраїни).

Йому призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що у листопаді 2024 року засуджений прийшов до оселі своєї співмешканки та застав її з іншим чоловіком. На ґрунті ревнощів він наніс потерпілому близько 15 ударів в область голови. Від отриманих травм чоловік помер.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП у Київській області.

Примітка: вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Київська обласна прокуратура