До 7 років ув’язнення засуджено організатора злочинної групи, яка викрадала майно жителів Ніжина

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури визнано винним 42-річного організатора злочинної групи у готуванні, замаху, таємному викраденні чужого майна, знищенні та пошкодженні чужого майна (ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України). Вироком Деснянського районного суду його засуджено до 7 років 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна, що належить йому на праві власності. Також суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих про відшкодування матеріальної та моральної шкоди майже на 1 млн грн.

Прокурор довів, що на початку серпня 2022 року чоловік, створив та очолив стійку організовану злочинну групу, яка незаконно проникала до магазинів, будинків і квартир на території міста Ніжин та викрадала грошові кошти й майно місцевих жителів.

Організатор злочинної схеми здійснював загальне керівництво організованою групою. Він підшукував об’єкти для подальшого скоєння крадіжок, слідкував за потерпілими, вивчав їх спосіб життя, розподіляв ролі між учасниками відповідно до розробленого плану та забезпечував їх знаряддями вчинення злочину. Також, обвинувачений сам безпосередньо брав участь у крадіжках, після чого продавав викрадене майно та розподіляв отримані кошти між членами групи.

З метою вчинення злочинів та недопущення викриття, зловмисники використовували електронний пристрій з камерою малого розміру (ендоскоп), пригнічувачі радіочастот, GPS-трекери із магнітами для приєднання до транспортних засобів, радіостанції, відмички замків та автомобілі різних марок.

Крім цього, для безперешкодної крадіжки та залишення одним з потерпілих свого будинку, чоловік наказав спільникам підпалити його господарську будівлю, яка знаходилася в іншій частині міста.

За час злочинної діяльності організована група здійснила 10 кримінальних правопорушень проти власності. Загальна сума збитків становить понад 1 млн грн.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Викриття протиправної діяльності здійснювалося слідчими СУ ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу УКР ГУНП в Чернігівській області.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури