До 7 років ув’язнення засуджено рецидивіста за грабіж, крадіжки та зберігання наркотиків

Шосткинською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 28-річного неодноразово судимого чоловіка, який скоїв грабіж, крадіжки та зберігав наркотики.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що 11 січня 2023 року обвинувачений у м. Шостка певний час переслідував незнайому жінку, а коли вона зайшла в під’їзд свого будинку, напав на потерпілу та відібрав у неї гаманець.

Також обвинувачений відповідав у суді за крадіжки. Зокрема, він попросив у знайомого велосипед, щоб покататись, однак власнику двоколісний так і не повернув, оскільки продав його. Іще один велосипед обвинувачений викрав із двору приватного будинку. Більш того, під час затримання чоловіка правоохоронці вилучили в нього 5 пігулок наркотичного засобу «метадон».

У суді обвинувачений провину свою визнав, запевняв, що розкаюється. За вироком суду обвинуваченого визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено 7 років позбавлення волі (ч. 2, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 186, ч. 1 ст. 309 КК України). На вирок суду чоловік чекав за гратами.

Сумська обласна прокуратура