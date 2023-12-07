До 7 років ув’язнення засуджено водія, який у стані сп’яніння скоїв наїзд на пішоходів в Обухові

За публічного обвинувачення прокурорів Обухівської окружної прокуратури суд визнав мешканця Київщини винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, що керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Прокурори у суді довели, що у травні 2023 року 18-річний мешканець міста Обухів перебував за кермом мотоцикла в стані алкогольного сп’яніння. На перехресті він проїхав на заборонений сигнал світлофора та допустив зіткнення з автомобілем, внаслідок чого здійснив наїзд на людей, що стояли на пішохідному переході.

У результаті ДТП пасажир мотоцикла та троє пішоходів отримали травми різного ступеню тяжкості, один з пішоходів через два дні помер у лікарні.

За результатами судового розгляду чоловікові призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 8 років.

Вказаний громадянин перебуває під вартою.

Київська обласна прокуратура