До 7 років увʼязнення засуджено винуватця ДТП, в якій загинула 6-річна дівчинка

Подія трапилася увечері 21 червня цього року. Тоді 37-річний місцевий житель, на автомобілі «ВАЗ», не впорався з керуванням і з’їхав на узбіччя, де скоїв наїзд на трьох пішоходів. Внаслідок аварії 6-річна дівчинка загинула на місці ДТП, а 27-річну жінку та 1-річне немовля госпіталізували з травмами до лікарні.

З’ясувалося, що автомобілем чоловік керував у стані сп’яніння. У його крові виявили 2,34 проміле алкоголю. Тоді поліцейські затримали водія у процесуальному порядку, а за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику було повідомлено про підозру, а після сформовано обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження слідчі скерували для судового розгляду.

Суд виніс вирок обвинуваченому – позбавлення волі терміном на 7 років та позбавлення права керувати транспортними засобами на сім років.

Поліція Закарпатської області