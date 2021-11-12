До 7 років ув’язнення засуджено жителя Вінниччини, який побив до смерті односельця

Злочин стався у червні цього року на території Брацлавської громади. 41-річного підсудного, який під час раптового конфлікту побив потерпілого, оперативники затримали відразу після надходження повідомлення про злочин.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисник у власному будинку разом з 38-річним місцевим жителем розпивали спиртні напої. Під час застілля між чоловіками виникла бійка, в ході якої підозрюваний наніс односельцю численні удари. Після бійки зловмисник зателефонував до матері потерпілого та попросив її забрати сина додому. За кілька годин він помер.

10 листопада Немирівський районний суд визнав підсудного винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження)та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років.

Відділ комунікацій поліції Вінницької області