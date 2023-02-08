До 7 років ув’язнення засуджено жительку Івано-Франківщини за вбивство співмешканця

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури місцеву мешканку засуджено за вбивство ( ч.1 ст. 115 КК України).

Вироком суду їй призначено покарання – 7 років позбавлення волі.

У суді прокурор довів, що в січні 2022 року жителька с. Старі Богородчани під час розпивання алкогольних напоїв із своїм співмешканцем вирішила позбавити його життя. Вона схопила ніж та завдала ним удар чоловіку, заподіявши йому проникаюче ножове поранення грудної клітки. Потерпілий помер у лікувальному закладі.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Івано-Франківська обласна прокуратура