До 7 років ув’язнення засуджено жителя Запоріжжя за підпали військових автівок
За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури місцевого жителя визнано винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу та незаконному зберіганні наркотиків (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 309 КК України).
Його засуджено до 7 років позбавлення волі.
Прокурори в суді довели, що наркозалежний місцевий житель наприкінці вересня 2024 року в пошуках легкого заробітку погодився на пропозицію, яка надійшла йому через месенджер, за гроші знищувати військовий та спецтранспорт.
Того ж місяця чоловік з використанням легкозаймистої суміші підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ, а в жовтні – ще одну автівку, яка належала ГУ Нацполіції в Запорізькій області. Підпали фільмував на власний телефон.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.Tweet