До 7 років ув’язнення засуджено жителя Запоріжжя за підпали військових автівок

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури місцевого жителя визнано винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, умисному знищенні чужого майна шляхом підпалу та незаконному зберіганні наркотиків (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 309 КК України).

Його засуджено до 7 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що наркозалежний місцевий житель наприкінці вересня 2024 року в пошуках легкого заробітку погодився на пропозицію, яка надійшла йому через месенджер, за гроші знищувати військовий та спецтранспорт.

Того ж місяця чоловік з використанням легкозаймистої суміші підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ, а в жовтні – ще одну автівку, яка належала ГУ Нацполіції в Запорізькій області. Підпали фільмував на власний телефон.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Офіс Генпрокурора