До 7 років за ґратами за спробу підпалу церкви засуджено мешканця Запоріжжя

За публічного обвинувачення Запорізької обласної прокуратури суд визнав мешканця м. Запоріжжя винним у замаху на вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 258 КК України). Його засуджено до 7 років позбавлення волі.

Прокурорами в суді доведено, що у 2019 році засуджений, отримавши завдання від представників так званої «Донецької народної республіки», з метою порушення громадської безпеки і залякування населення організував підпал одного з храмів Української православної церкви Московського патріархату у м. Запоріжжі.

До цього він залучив двох місцевих мешканців. Вчинення злочину було попереджено працівниками правоохоронних органів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Управлінням СБУ в Запорізькій області.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури