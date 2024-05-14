До 7 років за ґратами засуджено мешканця Дніпропетровщини, який наніс 8-річному хлопчику тяжкі тілесні ушкодження

За публічного обвинувачення прокурорів Кам’янської окружної прокуратури суд визнав винним громадянина у нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень малолітній дитині (ч. 1 ст. 121 КК України).

Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Суд встановив, що 44-річний мешканець м. Кам’янське, проживаючи разом з п’ятьма дітьми дружини та її сестри, поки жінки працювали за кордоном, на ґрунті гніву через вади здоров’я 8-річного племінника наносив йому численні удари рукою та ременем по тілу.

Дитину було госпіталізовано до медичного закладу у важкому стані. Наразі хлопчик знаходиться з матір’ю.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури