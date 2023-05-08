До 7 років за ґратами засуджено прикарпатця, який до смерті побив стареньку матір

Долинським відділом Калуської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 56-річного місцевого мешканця за фактом спричинення смертельних тілесних ушкоджень рідній матері (ч.2 ст. 121 КК України).Про це йдеться в повідомленні прес-служби Калуської окружної прокуратури.

В суді доведено, що в липні 2019 року чоловік побив свою 80-річну матір, з якою проживав у місті Долина. Він наніс старенькій декілька ударів по голові та тілу, від яких вона померла.

Вироком Долинського районного суду чоловіка визнано винуватим у вчинені вказаного правопорушення та засуджено до 7 років позбавлення волі.