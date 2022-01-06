До 7 років засуджено чоловіка, який поранив ножем та пограбував товариша

Окружною прокуратурою міста Суми підтримано публічне обвинувачення та в суді доведено вину 41-річного чоловіка, який поранив ножем товариша та пограбував його.

Мова йде про подію, що сталась 4 грудня 2020 року в м. Суми. Тоді патрульні отримали повідомлення про вчинення грабежу на вулиці Харківській. Прибувши за викликом, поліцейські з’ясували, що потерпілий отримав два удари ножем не на вулиці, а вдома – під час розпиття спиртних напоїв з товаришем.

Зі слів 37-річного потерпілого, який отримав тяжкі тілесні ушкодження, його товариш на ґрунті ревнощів спочатку ударив його в обличчя кулаком, а потім наніс два удари ножем. Після чого забрав з кишені кошти. Обвинувачений вину свою заперечував, запевняв, що потерпілий сам поранився через необережність.

За вироком суду обвинуваченого визнано винним за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 186 (грабіж) КК України та засуджено до 7 років позбавлення волі.

Сумська обласна прокуратура