До 8 років 6 місяців позбавлення волі засуджено чоловіка, який позбавив життя товариша та обкрадав приміщення

Путивльським відділом Конотопської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 35-річного чоловіка, який позбавив життя товариша та обкрадав приміщення.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що обвинувачений разом зі спільником побили товариша, який відмовився давати їм гроші. Після чого потерпілого, який ще був живий, вивезли в авто за місто та залишили на узбіччі дороги неподалік від стели Путивль, де він і помер.

Окрім того, обвинувачений відповідав у суді також і за крадіжки та незаконне заволодіння транспортними засобами. Він разом зі спільниками проникали в магазини, домоволодіння чи гаражі, звідки викрадали цінні речі, зокрема і мопеди та скутери. Усього доведено причетність обвинуваченого до 10 епізодів злочинної діяльності.

За вироком суду його визнано винним у інкримінованих злочинах та засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі (ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 289 та ч. 3 ст. 185 КК України). Стосовно спільників засудженого тривають судові розгляди.

Сумська обласна прокуратура