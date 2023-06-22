До 8 років і 6 місяців позбавлення волі засуджено чоловіка, який до смерті побив знайомого

Прокурори Київської обласної прокуратури у суді довели вину мешканця Києва у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Суд визнав його винним і призначив покарання – 8 років і 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що в ніч на 15 жовтня 2021 року біля торговельного центру в с. Петропавлівська Борщагівка, між двома чоловіками під час спільного вживання алкогольних напоїв стався конфлікт. У ході сварки 24-річний хлопець вдарив ногою в область обличчя 44-річного знайомого, від чого останній впав на землю. Обвинувачений бив потерпілого ногами поки він не втратив свідомість. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Київська обласна прокуратура