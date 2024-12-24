До 8 років позбавлення волі загрожує молодику, який побив сусіда та чинив опір поліцейським

Зловмисник під час конфлікту тяжко травмував 31-річного місцевого мешканця, а під час затримання почав поводитись агресивно та застосував фізичну силу до двох співробітників поліції. На час слідства суд взяв фігуранта під варту.

До Подільського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що з будинку на вулиці Світлицького вони госпіталізували чоловіка з тяжкими травмами голови. У потерпілого було діагностовано відкриту черепно-мозкову травму, переломом кісток черепа та забій головного мозку, які він отримав внаслідок побиття невідомим.

Провівши першочергові розшукові заходи, оперативники встановили, що до скоєння злочину причетний 21-річний сусід постраждалого, між якими тривалий час були неприязні відносини. Того дня потерпілий, будучи свідком як порушник зневажливо ставиться до власного батька, зробив молодику зауваження.

Фігуранта це обурило й він з кулаками накинувся на сусіда, завдавши йому тяжких травм. Поліцейські розшукали нападника на вулиці неподалік його місця мешкання, однак той під час затримання поводив себе агресивно та застосував фізичну силу до співробітників поліції.

Слідчі затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за двома стаття Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 121 (тяжкі тілесні ушкодження);

ч. 2 ст. 345 (заподіяння працівникам правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків).

Подільським судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва