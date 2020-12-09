До 8 років позбавлення волі засуджено чоловіка та жінку за розбійний напад

Сумською обласною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно двох осіб, які скоїли розбійний напад на самотнього чоловіка.

Подія сталась 30 березня 2018 року в с. Яструбщина Глухівського району. Пізно увечері в двері приватного будинку постукала жінка. Господарю вона повідомила, що їй необхідно десь переночувати і його племінник порекомендував звернутись до нього.

Довірливий господар відчинив двері, однак у будинок разом із жінкою зайшов і чоловік. Певний час вони мирно спілкувались, навіть розпивали разом спиртні напої, а згодом непрохані гості почали вимагати у господаря будинку кошти. Коли той відмовився, його зв’язали липкою стрічкою та побили. Кошти нападники не знайшли, однак винесли з будинку побутову техніку.

Вивезти награбоване чоловік та жінка не встигли, оскільки спостережливі односельці повідомили сільську голову про підозрілих людей, які під різними приводами намагаються проникнути в будинки одиноких людей. Очільниця села викликала поліцію.

У суді обвинувачені визнали, що були на місці злочину, проте стверджували, що зв’язали господаря будинку, бо він поводив себе неадекватно. Кошти не вимагали, побутову техніку викрадати не планували.

За вироком суду 35-річного чоловіка та 40-річну жінку визнано винними та засуджено до позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією майна, крім житла (ч. 3 ст. 187 КК України).

Прокуратура Сумської області