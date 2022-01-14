До 8 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який ошукував громадян через фейковий «обмінник»
За підтримання публічного обвинувачення Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок чоловіку за фактом шахрайського заволодіння коштами громадян під виглядом обміну валюти та спроби грабежу (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 186 КК України).
Згідно із матеріалами обвинувачення, чоловік розмістив у мережі інтернет оголошення щодо здійснення ним обміну валюти за вигідним курсом та облаштував в орендованому приміщенні фіктивний пункт обміну валют.
Отримавши від клієнтів гроші для обміну, зловмисник зникав через запасний вихід. У такий спосіб чоловіку вдалося ошукати жінку на 10 тис. доларів США. Надалі чоловік намагався заволодіти коштами ще одного клієнта у сумі 60 тис. доларів США, однак при спробі втекти із грошима, був затриманий потерпілим та свідком, які і викликали поліцію.
Погоджуючись із позицією прокуратури, суд визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet