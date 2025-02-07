До 8 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який позбавив життя приятеля

Конотопською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 41-річного чоловіка, який позбавив життя товариша.

Прокурор довів у суді, що подія сталася 21 листопада 2021 року в с. Кошари Конотопського району.

В одному з приватних будинків зібралась компанія з двох чоловіків та двох жінок. Під час застілля спочатку обвинувачений декілька разів ударив потерпілого кулаком в обличчя нібито через борг, однак потім вони владнали конфлікт та продовжили застілля.

Вже через деякий час потерпілий на ґрунті ревнощів ударив свою співмешканку. Це побачив обвинувачений і намагався припинити дії товариша. Між чоловіками розпочалась сутичка, під час якої обвинувачений іще декілька разів ударив потерпілого. Від отриманих травм 29-річний чоловік помер на місці події.

У суді обвинувачений провину свою не визнав та відмовився від дачі показань.

За вироком суду його визнано винним умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого засуджено до 8 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 121 КК України).

Сумська обласна прокуратура