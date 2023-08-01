До 8 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який убив знайомого та викинув тіло в річку

Конотопською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 53-річного чоловіка, який позбавив життя знайомого та викинув тіло в річку.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що в обвинуваченого з потерпілим був тривалий конфлікт. 29-річний чоловік працював різноробом на базі відпочинку, яка належала сестрі обвинуваченого. Про свою роботодавицю чоловік говорив образливі речі, це обурювало її брата.

Того дня, а саме 4 червня 2019 року близько 23 год на кухні бази відпочинку, розташованої в Конотопському районі, між чоловіками знову виникла словесна перепалка, під час якої старший схопив ніж та вдарив молодшого в грудну клітину. Від отриманої рани потерпілий помер на місці події.

Щоб уникнути відповідальності, обвинувачений на візку перевіз труп до р. Сейм, де затягнув його у воду та привалив гіллям. Лише через декілька днів випадковий перехожий виявив потерпілого та повідомив у поліцію. Правоохоронці оперативно встановили обставини загибелі чоловіка та затримали підозрюваного.

У суді обвинувачений провину свою визнав частково, намагався переконати суд, що це сталось випадково. За вироком суду його визнано винним в умисному вбивстві та засуджено до 8 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України).

Сумська обласна прокуратура