До 8 років позбавлення волі засуджено чоловіка за вбивство знайомої жінки

Кролевецьким відділом Шосткинської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 53-річного обвинуваченого у вбивстві знайомої.

Нагадуємо, що 2 березня 2020 року в с. Дубовичі Кролевецького району до дільничного поліцейського звернулись односельці жінки, яка вже декілька днів не виходила з будинку. Вони запідозрили щось неладне і просили з’ясувати, що сталось. Зайшовши у будинок зниклої, правоохоронець у підсобній кімнаті виявив тіло 60-річної господині з ознаками насильницької смерті, яка настала декілька днів тому. При цьому, увесь цей час поруч із тілом померлої проживав чоловік, який винаймав у неї кімнату.

Обвинувачений пояснив, що вони з потерпілою мешкали в одному будинку. Того дня були добряче напідпитку, вона почала вимагати в нього кошти на спиртне. На цьому ґрунті між ними виникла сварка під час якої, зі слів чоловіка, жінка схопила сокиру і замахнулась на нього. Однак він виявився спритнішим і ударив її декілька разів палкою по голові. Це сталось приблизно 3-4 дні тому, коли саме він не пам’ятає.

За вироком суду обвинуваченого визнано винним та засуджено до 8 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України).

Сумська обласна прокуратура