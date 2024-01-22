До 8 років позбавлення волі засуджено двох чоловіків, які до смерті побили свого знайомого

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Бучанської окружної прокуратури суд визнав винним двох мешканців Київщини у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Їм призначено покарання – 8 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що наприкінці 2019 року в смт Клавдієво-Тарасове Бучанського району між трьома чоловіками під час спільного вживання алкогольних напоїв стався конфлікт. Один з присутніх образив товаришів по чарці, після чого вони завдали йому чисельних ударів по голові, тулубу та ногах.

Згодом від отриманих травм потерпілий помер.

Попри те, що обвинувачені не визнавали своє вини та звинувачували у смертельному побитті один одного, прокурор повністю довів їх вину у вчиненні зазначеного злочину.

На вирок суду чоловіки очікували в слідчому ізоляторі.

Київська обласна прокуратура