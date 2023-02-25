До 8 років позбавлення волі засуджено двох зловмисників, які до смерті побили чоловіка на вокзалі в Ковелі

Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 30-річним мешканцем села Любитів Ковельського району та 37-річним жителем Тернопільщини 39-річному чоловікові тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України).

Доведено, що увечері 10 березня 2020 року неодноразово судимі до цього (молодший – чотири, старший – дев’ять разів) нетверезі чоловіки у приміщенні залізничного вокзалу станції «Ковель» жорстоко побили потерпілого.

Згодом він від отриманих травм помер у лікарні.

Визнаним винуватими у вчиненні цього злочину чоловікам суд призначив покарання у виді восьми років позбавлення волі кожному.

Пресслужба обласної прокуратури