До 8 років позбавлення волі засуджено громадянина Азербайджану, який ударив ножем свого рідного брата

Конотопською місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 40 річного громадянина Азербайджану, який ударив ножем свого рідного брата.

Подія сталась 31 липня 2019 року близько 23.30. Обвинувачений, який до цього вже був судимий 5 разів, розпивав спиртні напої разом зі своїми братами в одному з кафе Конотопа.

Після випитого між ними виник словесний конфлікт. Під час сварки обвинувачений дістав з кишені розкладний ніж, лезом якого умисно наніс брату удар у грудну клітину, а потім у голову. Після чого з місця події втік.

Потерпілого з ножем у скроні доставили до реанімаційного відділення міської лікарні. Він отримав тяжкі тілесні ушкодження.

За вироком суду обвинуваченого визнано винним у замаху на вбивство та засуджено до 8 років позбавлення волі (ч. 1ст. 15/ч. 1 ст. 115 КК України).