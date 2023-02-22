До 8 років позбавлення волі засуджено киянку, яка здавала ФСБшнику місця дислокації українських військових

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури судом визнано винною жінку у несанкціонованому поширенні інформації щодо розташування об’єктів ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Їй призначено покарання – 8 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що жінка здійснювала фото-та відеозйомку об’єктів, на яких розміщувалися підрозділи Збройних Сил України на території Києва та Київської області.

Цю інформацію разом з координатами об’єктів через месенджер вона передавала співробітнику ФСБ РФ. Отримані дані ворог використовував для координації дій військових РФ щодо корегування нанесення ними ракетних та авіаційних ударів по цих об’єктах.

До набрання вироком законної сили обвинувачена перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура