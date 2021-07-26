До 8 років позбавлення волі засуджено мешканця Броварів, який побив, а потім задушив чоловіка

Прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області доведено у суді вину мешканця м. Бровари у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Встановлено, що засуджений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з метою умисного вбивства свого товариша під час спільного розпивання алкогольних напоїв, наніс чисельні удари кулаками та ногами по тілу потерпілого, після чого ногою натиснув на ділянку його шиї, від чого останній задихнувся та помер.

З огляду на викладене, суд ухвалив обвинувальний вирок, яким чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Київська обласна прокуратура