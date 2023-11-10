До 8 років позбавлення волі засуджено ворожого навідника

За публічного обвинувачення прокурорів Черкаської обласної прокуратури жителя Донеччини визнано винним у несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення та розміщення Збройних Сил України та інших військових формувань в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Його засуджено до 8 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 26-річний житель Олександрівського району (колишнього Краматорського району) Донецької області, де проходить лінія зіткнення українських Сил оборони з військами ворога, зливав» ворогу інформацію про позиції Збройних Сил України на Донеччині.

Упродовж 2022-2023 років він передавав представникам так званої днр відомості та точні координати місць дислокації техніки та особового складу ЗСУ, у тому числі підрозділів протиповітряної оборони.

У свою чергу ворог використовував розвідувальну інформацію для нанесення ракетного та артилерійського ураження.

У квітні 2023 року чоловік був затриманий у порядку ст. 208 КПК України за місцем проживання, безпосередньо під час передачі інформації представникам країни – агресора.

З моменту затримання обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні забезпечували співробітники УСБУ в Черкаській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури