До 8 років позбавлення волі засуджено жительку Мукачева за вбивство чоловіка

Мукачівською місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення та доведено вину жительки Мукачева у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

У ході слідства встановлено, що в лютому поточного року у подружжя виник побутовий конфлікт. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, обвинувачена нанесла своєму чоловікові удари кухонним ножем, що спричинило смерть особи.

Врахувавши усі обставини справи, Мукачівський міськрайонний суд визнав закарпатку винною в інкримінованому їй злочині та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років. Наразі вирок суду не набув законної сили, триває час на апеляційне оскарження.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн