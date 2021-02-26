До 8 років позбавлення волі засуджено жителя Канева, який до смерті забив співмешканку

За публічного обвинувачення Золотоніської місцевої прокуратури Канівський міськрайонний суд визнав винним жителя міста Канева у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої особи (ч. 2 ст. 121 КК України), та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування та судового розгляду встановлено, що обвинувачений 22.07.2020, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, за місцем свого проживання, під час сварки із співмешканкою умисно наніс останній численні удари руками й ногами по голові та тулубу, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження, від яких потерпіла померла.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури