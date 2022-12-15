До 8 років позбавлення волі засуджено жительку Полтави, яка забила до смерті співмешканця

За публічного обвинувачення Полтавської окружної прокуратури 57-річну полтавку визнано винною у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, познайомившись із 59-річним місцевим жителем, жінка поселилася у приватному будинку чоловіка та мешкала за його рахунок, оскільки не мала ні власного житла, ні роботи.

На початку червня минулого року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки, виниклої на побутовому ґрунті, фігурантка чавунною сковорідкою завдала господарю оселі не менше 5 ударів по голові. Унаслідок отриманих тяжких тілесних ушкоджень наступного дня у лікарні потерпілий помер.

За скоєне Київським районним судом Полтави жінку позбавлено волі на 8 років.

До набрання вироком законної сили вона перебуватиме під вартою.

Довідково: упродовж цього року за публічного обвинувачення Полтавської окружної прокуратури за ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) засуджено 11 зловмисників, винесено ухвали про застосування примусових заходів медичного характеру щодо 2 осіб.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури