До 8 років позбавлення волі засуджено зловмисників, які викрали чоловіка та вимагали гроші за його звільнення

За принципової позиції Київської місцевої прокуратури № 1 вироком Голосіївського районного суду міста Києва засуджено двох чоловіків за фактами позбавлення волі та викрадення людини, розбійного нападу та вимагання грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2018 року 35-річний та 36-річний зловмисники підстерегли столичного підприємця поруч із будівельним гіпермаркетом. Дочекавшись, поки чоловік вийде з магазину, викрадачі зухвало із застосуванням фізичної сили заштовхали його в автомобіль та вивезли до лісосмуги під Києвом.

Під час утримання потерпілого побили, зв’язали та відібрали наявні у нього грошові кошти. Для більшої наживи зловмисники телефонували родичам та друзям чоловіка, вимагаючи привезти їм значні суми грошей, погрожуючи у разі невиконання їх вимог відрізати частини тіла жертви.

У ході спецоперації правоохоронці затримали викрадачів, а потерпілого звільнили.

За результатами судового розгляду суд підтримав позицію державного обвинувача, визнав обвинувачених винними за ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 187 КК України та призначив їм покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувачених взяли під варту в залі суду одразу після проголошення вироку.

Прес-служба прокуратури міста Києва