До 8 років позбавлення волі засуджено зловмисника, який пограбував 11-річного хлопчика

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Святошинської окружної прокуратури міста Києва оголошено обвинувальний вирок чоловіку за фактом відкритого викрадення майна малолітньої дитини (ч. 4 ст. 186 КК України).

Ювенальним прокурором у суді доведено, що 38-річний раніше судимий чоловік, перебуваючи на території Святошинського району столиці, вчинив напад на 11-річного хлопчика. Зловмисник зірвав з дитини сумку, в якій знаходився телефон та особисті речі хлопчика, після чого втік.

За результатами судового розгляду Святошинським районним судом міста Києва підтримано позицію прокурора та засуджено зловмисника до 8 років позбавлення волі.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось Святошинським управлінням поліції ГУ НП в місті Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури