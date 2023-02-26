До 8 років ув’язнення може загрожувати псевдоавтодилеру, який виманив у громадян більше мільйона гривень

Слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили підозру зловмиснику, який під приводом продажу іноземних авто скоїв серію шахрайств.

Як встановили правоохоронці, зловмисник видавав себе за автодилера. Користуючись попитом на іноземні автівки, він пропонував придбати елітні транспортні засоби з-за кордону. За доставку товару та власне за саме авто просив повну передоплату. Після отримання коштів зв’язок з чоловіком переривався.

Таким чином шахраю вдалось ошукати одне подружжя потерпілих на 253 тисячі гривень, іншу родину — більше ніж на шістсот тисяч гривень.

Ще двох своїх жертв зловмисник вводив в оману впродовж трьох років.

У місцевої жительки шахрай виманив 3 тисячі доларів та більше п’яти тисяч євро на авто з-за кордону. Ще один ошуканий віддав шахраю 6 тисяч доларів у борг. Роками позичені гроші «товариш» обіцяв повернути, навіть віддав начебто своє авто як заставу. А вже за деякий час до потерпілого звернувся реальний власник автомобіля з вимогою його повернути. Виявилось, що заставна автівка була орендована.

Наразі усі махінації спритника розслідують правоохоронці. Завдяки спільним зусиллям працівників кримінальної поліції, слідчих та працівників Шепетівської окружної прокуратури зловмиснику оголосили підозри за ч. 2, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене повторно, у великих розмірах). Санкції інкримінованих статтей передбачають альтернативні покарання, найсуворіше з яких — позбавлення волі строком до восьми років.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області