До 8 років ув’язнення загрожує державній реєстраторці, через незаконні дії якої з комунальної власності вибуло майно вартістю понад ₴3 млн.
Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно державної реєстраторки одного з комунальних підприємств Литвинівської сільської ради у м. Чугуїв за фактом зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 3 ст. 365-2 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2018 року до обвинуваченої звернувся чоловік з метою проведення державної реєстрації на нежитлові приміщення по вул. Гуданова в м. Харкові, які перебувають у власності територіальної громади м. Харкова, за іншою особою. Загальна площа нерухомого майна складає майже 260 кв. м, а вартість — понад 3 млн гривень.
З метою отримання неправомірної винагороди жінка зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності за особою.
При цьому відповідних правовстановлюючих документів у чоловіка не було, у тому числі рішення уповноваженого органу щодо передачі об’єкта комунальної власності у приватну власність.
Наразі обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.
Досудове розслідування проводив СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратураTweet