До 8 років ув’язнення загрожує мародеру, який, скориставшись безпорадним станом потерпілого від ракетного удару, вкрав у нього смартфон

Окружною прокуратурою міста Суми затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного чоловіка, який, скориставшись безпорадним станом, вкрав у потерпілого від ракетного удару смартфон.

Мова йде про подію, що сталась 13 квітня 2025 року в м. Суми. Обвинувачений перебував поблизу місця, куди ворог завдав ракетних ударів. Попри те, що після трагедії багато людей потребували допомоги, він, діючи з особливим цинізмом, скориставшись безпорадним станом одного з постраждалих, викрав у нього смартфон, який лежав поблизу на землі.

Працівники поліції помітили підозрілу поведінку чоловіка та затримали його. Під час огляду у нього було виявлено викрадений телефон.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) КК України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

На вирок суду він чекає за гратами.

Досудове розслідування завершено слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура