До 8 років ув’язнення засуджено чоловіка, який через конфлікт вбив знайому

Прокурори Броварської окружної прокуратури в суді довели вину мешканця району в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України).

У Березані в лютому 2020 року, під час проведення дозвілля, між чоловіком та знайомою виник конфлікт.

Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, він взяв ніж та наніс жінці 6 ударів по обличчю й тілу. Від отриманих травм через деякий час потерпіла померла в лікарні.

Суд підтримав позицію прокурора, визнав громадянина винним та призначив покарання – 8 років позбавлення волі.

Київська обласна прокуратура