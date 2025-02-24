До 8 років ув’язнення засуджено чоловіка, який пограбував 78-річну мешканку Деснянського району

Нагадаємо, у серпні 2023 року до поліції Києва надійшло звернення від пенсіонерки, яка повідомила, що на вулиці Кубанської України до неї підбіг невідомий чоловік та зірвав з її шиї золотий ланцюжок з хрестиком.

За описом, наданим заявницею, поліцейські оперативно розшукали та затримали порушника неподалік від місця події. Зловмисником виявився 35-річни місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.

Слідчі вилучили у фігуранта викрадену прикрасу у якості речового доказу й надалі за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж.

Днями Деснянський районний суд міста Києва визнав правопорушника винним у скоєному злочині та засудив до восьми років позбавлення волі.

Поліція Києва