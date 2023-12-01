До 8 років ув’язнення засуджено чоловіка, який скоїв розбійний напад на пенсіонера та здав на металобрухт автівку підприємця

Конотопською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 37-річного чоловіка, який спочатку обікрав, а потім скоїв розбійний напад на знайомого, а також продав чужий транспортний засіб.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що обвинувачений у серпні 2022 року в нічний час прийшов до пенсіонера, в якого певний період орендував кімнату. Спочатку непроханий гість попросив у господаря будинку випити, а коли той відмовив і намагався його вивести з домоволодіння, нападник декілька разів ударив пенсіонера металевим предметом по голові, а потім ще побив руками та ногами, вимагаючи кошти. Із кишені потерпілого обвинувачений забрав 300 грн та мобільний телефон. 85-річний потерпілий відбувся легкими тілесними ушкодженнями.

До цього обвинувачений вже викрадав кошти в потерпілого, коли проживав у нього. Також чоловік відповідав за розтрату майна, належного підприємцю. Встановлено, що коли він працював на одному з сумських підприємств водієм, роботодавець передав йому в користування вантажний автомобіль марки «MAN» з відповідними документами для здійснення перевезень. Натомість обвинувачений здав зазначену автівку в пункт прийому металобрухту, отримавши за неї 15 тис. грн.

За вироком суду чоловіка визнано винним у інкримінованих злочинах та засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, крім житла (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 187 КК України).

Сумська обласна прокуратура