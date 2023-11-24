До 8 років ув’язнення засуджено чоловіка, який забив власну дружину до смерті

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 30-річного чоловіка за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 1 вересня цього року чоловік разом зі своєю дружиною перебував вдома, у квартирі по вул. Старовій у Харкові. Проте подружнє життя не було щасливим. Тривалі сімейні чвари цього дня завершились смертю жінки.

Під час конфлікту чоловік почав бити дружину руками, ногами по голові, обличчю та тулубу. Після цього він штовхнув її, від чого жінка впала обличчям вниз.

Внаслідок отриманих травм потерпіла померла на місці.

Правоохоронці викрили вбивцю, йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Чоловіку призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування проводив СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура