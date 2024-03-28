До 8 років увʼязнення засуджено інформаторку рашистів, яка передавала відомості про місця базування ЗСУ на Харківщині

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винною 49-річну жінку за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Їй призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що у липні 2023 року мешканка селища Вільшани Харківського району через заборонену в Україні соцмережу «Одноклассники» налагодила спілкування з громадянином рф, від якого отримала завдання щодо передачі інформації про Сили оборони у регіоні.

Жінка приховано обходила селище та вишукувала військову техніку та місця базування ЗСУ.

Після «оглядів» вона передавала інформацію російському куратору.

У жовтні 2023 року правоохоронці викрили жінку. Їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Обвинувальний вирок виніс Дергачівський районний суд Харківської області. Триває строк на його апеляційне оскарження.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура