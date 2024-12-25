До 8 років ув’язнення засуджено колишнього податківця за вбивство

За принципової позиції Київської обласної прокуратури, суд визнав винним колишнього працівника податкової служби у Київській області, в умисному вбивстві чоловіка та призначив покарання у виді 8 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, у жовтні 2023 року у смт Бородянка, обвинувачений запросив знайомого до себе додому. Під час розпиття алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, у ході якого засуджений наніс товаришу два удари ножем у ліву-частину тулуба. Від отриманих травм потерпілий помер на місці злочину. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Примітка. Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Київська обласна прокуратура