До 8 років ув’язнення засуджено киянина, який заподіяв тяжкі тілесні ушкодження та опіки співмешканці

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок раніше судимому 31-річному киянину за обвинуваченням у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого способом, що має характер особливого мучення, та у незаконному виготовленні та зберіганні наркотичного засобу без мети збуту (ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 121 КК України).

Прокурор довів, що в травні поточного року, обвинувачений вступив у словесний конфлікт зі своєю співмешканкою, в ході якого протягом тривалого часу паяльником заподіював потерпілій тілесні ушкодження та опіки, чим завдав їй фізичних страждань та нестерпного болю.

Також зловмисник наносив потерпілій численні удари, у тому числі, ременем, по обличчю, голові та тулубу, чим спричинив останній тяжкі тілесні ушкодження.

Вказаного громадянина затримали одразу після вчинення кримінального правопорушення.

У ході обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили знаряддя вчинення злочину (паяльник), а також наркотичний засіб.

За сукупністю доказів сторони обвинувачення вироком суду чоловіка визнано винним у пред’явленому обвинуваченні та призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом Деснянського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Київська міська прокуратура