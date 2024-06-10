До 8 років ув’язнення засуджено мешканця Київщини, який намагався вбити знайомого

За публічного обвинувачення Бучанської окружної прокуратури суд ухвалив вирок мешканцю Київщини за фактом закінченого замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Прокурор у суді довів, що у квітні 2019 року на залізничному вокзалі міста Ірпінь між двома знайомими виник конфлікт, у ході якого засуджений завдав опоненту два удари ножем по тілу.

Очевидці події вчасно надали медичну допомогу потерпілому та направили його до медичного закладу.

Своєї вини у суді чоловік не визнавав. Однак прокурори надали беззаперечні докази, на підставі яких йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Чоловік перебуває під вартою.

Київська обласна прокуратура