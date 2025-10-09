До 8 років ув’язнення засуджено жінку, яка вбила чоловіка та намагалась уникнути покарання

За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Суми 44-річну жінку визнано винною в умисному вбивстві співмешканця.

Прокурор довів у суді, що подія сталась 20 вересня 2024 року в м. Суми. Під час розпиття алкогольних напоїв між співмешканцями виник конфлікт, під час якого жінка ударила чоловіка ножем в область грудної клітини. 39-річний потерпілий помер на місці події.

Спочатку обвинувачена визнавала свою провину.

Потім переконувала суд, що це був самозахист. Згодом намагалась перекласти провину на знайомого, який нібито на ґрунті ревнощів вдарив свого опонента. Однак суд розцінив це як обраний спосіб захисту та за результатом зібраних доказів обвинувачену засудив до 8 років позбавлення волі.

На вирок суду жінка чекала під вартою.

Сумська обласна прокуратура