До 8 років ув’язнення засуджено жителя Луганщини, який збирав для РФ інформацію про ЗСУ

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області визнав громадянина винним державній зраді і призначив йому 8 років тюремного покарання.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 6 червня.

За матеріалами справи, з квітня 2022 року обвинувачений отримав пропозицію допомагати представнику іноземної держави у підривній діяльності проти України.

У квітні обвинувачений, перебуваючи на території міста Новодружеськ Луганської області, вступив у змову з особою, яка діяла за завданням невстановлених осіб збройних сил РФ на території Рубіжного Луганської області. Чоловік отримав пропозицію збирати для представника іноземної держави відомості про місця дислокації, чисельність та маршрути пересування, підрозділи та військову техніку Збройних Сил України на території міста.

Із 24 квітня по 25 квітня, перебуваючи у Новодружеську, для орієнтування військовослужбовців ЗС РФ та НЗФ «ЛНР» обвинувачений зібрав інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та військової техніки та через мобільний передав цю інформацію особі, яка діє за завданням РФ у Рубіжному.

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості. Також він зобов’язався сприяти правоохоронцям та суду щодо інших співучасників злочину.

Суд затвердив угоду і призначив узгоджене сторонами покарання у вигляді 8 років позбавлення волі без конфіскації майна.