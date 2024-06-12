До 8 років ув’язнення засуджено жительку Миколаєва, яка писала антиукраїнські матеріали та розміщувала їх у соцмережі

За публічного обвинувачення прокурорів Миколаївської обласної прокуратури суд визнав місцеву мешканку винною у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, поширенні матеріалів з виправдовуванням тимчасової окупації частини території України (ч. 1, ч. 2 ст. 110, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Її засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що працівниця одного з освітніх закладів міста встановила контакт з представником держави-агресора та погодилася стати редактором групи у забороненій в Україні соцмережі. Вона мала проросійські погляди і хотіла у такий спосіб заробляти гроші.

З червня по вересень 2023 року засуджена писала статті проросійської спрямованості. У своїх матеріалах принижувала українську державність та український народ, закликала до зміни меж території й державного кордону.

Вона виправдовувала країну-агресора та тимчасову окупацію частини території України, натомість вихваляла росію. Жителів південних регіонів країни просила потерпіти і дочекатися, коли прийде російська влада.

Свої матеріали поширювала у групі серед широкої аудиторії.

За таку «роботу» на користь ворога отримувала грошову винагороду.

На вирок суду жінка очікувала під вартою.

Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ в Сумській області.

Офіс Генпрокурора