До 8 років в’язниці загрожує киянину за напад на знайому

Зловмисник під час застілля накинувся на жінку та завдав їй тяжких тілесних ушкоджень. Слідчі завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до Деснянського районного суду.

Нагадаємо, повідомлення про те, що у квартирі на проспекті Червоної Калини виявлено жінку з тілесними ушкодженнями надійшло у жовтні 2024 року.

У подальшому, правоохоронці з’ясували, що 53-річна потерпіла отримала множинні забійні рани голови та відкриту черепно-мозкову травму внаслідок конфлікту з власником помешкання. Під час застілля між ними виник конфлікт, у ході якого, чоловік почав бити жінку металевою трубою та молотком по голові. Оперативні співробітники затримали 53-річного киянина.

Слідчі територіального управління поліції, за фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Нині досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Процесуальне керівництво здійснюється Деснянською окружною прокуратурою міста Києва.

Відділ комунікації поліції Києва