До 8 років за ґратами засуджено чоловіка, який вчинив розбійний напад на кредитну установу у Харкові

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 23-річного чоловіка за фактом розбійного нападу, поєднаного з проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 187 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2021 року 23-річний мешканець Чугуївського району здійснив розбійний напад на кредитну установу, розташовану по проспекту Гагаріна в Харкові.

Увійшовши до відділення кредитної установи, чоловік погрожував менеджерці ножем та вимагав віддати йому гроші.

Боючись за своє життя, співробітниця відділення віддала нападнику 7 200 грн.

Після вчинення злочину чоловік викликав таксі та поїхав з місця події.

Встановлено, що 23-річний мешканець Чугуївського району вже вчиняв майнові злочини. В іншому кримінальному провадженні стосовно нього до суду направлено обвинувальний акт за фактом грабежу (ч. 3 ст. 186 КК України).

Вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова від 1 грудня 2021 року чоловіка визнано винним та призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Довідково: вирок не набрав законної сили, триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури